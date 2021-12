Bayern verpflichtet 18 Jahre altes Torwarttalent aus China

Der FC Bayern München hat Torwarttalent Liu Shaoziyang aus China für seine Nachwuchsmannschaften verpflichtet. Der 18-Jährige kommt vom Kooperationspartner FC Wuhan Three Towns, wie der deutsche Fußball-Meister am Donnerstag mitteilte. Das Torwarttalent hat einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025 unterschrieben.

Liu Shaoziyang war bereits einige Zeit als Gastspieler am FC Bayern Campus im Probetraining. Bei der Nachwuchsabteilung wird er auch zunächst verbleiben. „Ich habe ihn noch nicht gesehen“, sagte Trainer Julian Nagelsmann am Donnerstag. Aus dem Profibereich kümmere sich Torwarttrainer Toni Tapalović mit um den chinesischen Neuzugang.

„Dieser Transfer spricht für unser Netzwerk in China, das wir in den vergangenen Jahren gemeinsam mit unseren Mitarbeitern im Büro in Shanghai sowie unseren Partnern in der ganzen Region aufgebaut haben“, äußerte Bayern-Chef Oliver Kahn in der Vereinsmitteilung.

Der 1,90 Meter große Neuzugang trainierte bislang am Bayern-Campus überwiegend mit der U19. Gelegentlich übte er auch mit den in der Regionalliga spielenden Amateuren des FC Bayern.

© dpa-infocom, dpa:211216-99-408536/3

Kader FC Bayern

Titelgewinne FC Bayern

Bundesliga-Spielplan

Meisterliste

Spielplan FC Bayern

Bundesliga-Tabelle