FC Bayern verlängert mit Jastremksi: Leihe nach Aue

Der FC Bayern München hat den Vertrag mit Nachwuchshoffnung Lenn Jastremski (21) vorzeitig um ein Jahr bis 2024 verlängert und den Mittelstürmer für die neue Saison der 3. Fußball-Liga an den FC Erzgebirge Aue ausgeliehen. Das teilten die Münchner am Dienstag mit. Bereits in der vergangenen Spielzeit war Jastremski in die 3. Liga zum FC Viktoria Köln ausgeliehen worden. Bei den Domstädtern kam er auf elf Einsätze.

Jastremski durchlief das Nachwuchsleistungszentrum des VfL Wolfsburg und wechselte zur Saison 2020/21 zum FC Bayern München. Dort spielte er für die Amateurmannschaft in der 3. Liga.

„Lenn war in Köln leider mehrfach vom Verletzungspech verfolgt, dennoch hat er dort immer wieder sein Potential andeuten können. Wir freuen uns, den Vertrag mit ihm verlängert zu haben und sind überzeugt, dass er nun in Aue den nächsten Schritt in seiner Entwicklung gehen kann“, sagte Campus-Leiter Jochen Sauer laut Vereinsmitteilung.

