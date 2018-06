Bayern vergeben erste Titelchance: ALBA gleicht aus

ALBA Berlin hat den vorzeitigen Titelgewinn des FC Bayern München in der Basketball-Bundesliga verhindert. Der Hauptstadtclub gewann gegen den Pokalsieger mit 72:68 (29:34) und schaffte am Mittwoch in der Best-of-Five-Finalserie um die deutsche Meisterschaft den Ausgleich zum 2:2. Damit kommt es am Samstag (20.30 Uhr) in München zum entscheidenden fünften Spiel zwischen den beiden besten Teams der Hauptrunde. Während die Berliner sich erstmals seit zehn Jahren wieder zum Meister krönen können, ist für München weiterhin das erste Double der Vereinsgeschichte möglich.

Erfolgreichster Werfer im letzten Heimspiel der Saison wurde bei ALBA Kapitän Niels Giffey (20 Punkte), für die Bayern trafen Jared Cunningham und Danilo Barthel je elfmal.

