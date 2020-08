Bayern und Leipzig verlegen Training

Zur besseren Vorbereitung auf ihre Halbfinalspiele in der Champions League wechseln der FC Bayern München und RB Leipzig kurzfristig ihre Trainingsplätze. Nach dpa-Informationen aus UEFA-Kreisen trainierten die Sachsen bereits am Sonntag auf dem Gelände des Portugiesischen Fußball-Verbandes, statt wie bislang im kleinen Fußball-Stadion von Estoril.

Die Bayern sollen demnach am Montag das Gelände in Oeiras westlich von Lissabon nutzen, auf dem sich Cristiano Ronaldo üblicherweise mit Europameister Portugal auf Länderspiele vorbereitet. Im Gegensatz zu den bisherigen Übungsplätzen ist die „Cidade do Futebol“ nicht von außen einsehbar.

RB-Trainer Julian Nagelsmann hatte für Sonntag eine spezielle Taktikschulung für die Partie gegen Paris Saint-Germain am Dienstag (21.00 Uhr/Sky und DAZN) vorgesehen. Die Bayern treten am Mittwoch zu ihrem Halbfinale gegen Olympique Lyon an.

