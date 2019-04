Bayern-Torhüter Manuel Neuer hat sich beim Auswärtsspiel in Düsseldorf einen Muskelfaserriss in der Wade zugezogen und fällt für mindestens 14 Tage aus. Das teilte der FC Bayern in der Nacht zum Montag auf seiner Website nach einer eingehenden medizinischen Untersuchung des Nationaltorhüters mit. Neuer hatte sich beim 4:1 (2:0) bei Fortuna Düsseldorf in der 53. Minute verletzt, musste ausgewechselt werden und humpelte mit Krücken aus dem Stadion.

Bayern-Mitteilung