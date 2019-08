Bayern stolz auf Transfercoup mit Coutinho: „Topspieler“

Der FC Bayern München bewertet die Verpflichtung des brasilianischen Fußball-Nationalspielers Philippe Coutinho vom FC Barcelona als den erstrebten Königstransfer in der Offensive. „Dieser Spieler ist ein Topspieler. Wir wollten einen Spieler, der unser Offensivpotenzial mit seiner technischen Qualität noch aufwertet“, sagte der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge nach dem 2:2 des deutschen Rekordmeisters im Eröffnungsspiel der 57. Bundesliga-Saison am Freitagabend gegen Hertha BSC in der Münchner Allianz Arena.

„Mit diesem Spieler bieten wir unseren Fans etwas Spektakuläres“, schwärmte Sportdirektor Hasan Salihamidzic. Der 27-jährige Coutinho soll zeitnah den Medizincheck in München absolvieren und dann einen Vertrag unterschreiben. „Wir leihen den Spieler für ein Jahr aus und haben anschließend eine Kaufoption“, berichtete Rummenigge.

Die Summe dürfte im sehr hohen Millionenbereich liegen. Barcelona zahlte vor einem Jahr rund 150 Millionen Euro an den FC Liverpool.

Mit Coutinho und Perpektivspieler Michaël Cuisance (20), der nach Bayern-Angaben fest von Borussia Mönchengladbach verpflichtet wird, sieht der deutsche Meister seine Transfertätigkeiten im Grunde abgeschlossen, zumal in dieser Woche auch noch Angreifer Ivan Perisic von Inter Mailand ausgeliehen wurde. Dazu kommen die Weltmeister Lucas Hernández und Benjamin Pavard für zusammen 135 Millionen Euro.

„Wir haben schon einen Transfermarkt gemacht, der nicht nur nicht preiswert war, sondern auch von der Qualität her sehr hoch angesiedelt ist“, urteilte Rummenigge. „Wir haben ein großes Stück Arbeit getan“, bemerkte Sportdirektor Salihamidzic stolz.

Noch nicht abschließend geklärt ist, ob Ex-Nationalspieler Jérôme Boateng bleiben wird. „Ich kann da abschließend heute nichts zu sagen“, sagte Rummenigge: „Der Transfermarkt ist bis zum 2. September auf. Und dann wird man sehen, wie sich das Ganze entwickelt.“

