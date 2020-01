Bayern stellt Gesamtkonzept für NS-Gedenken vor

Mindestens 200 Millionen Euro will der Freistaat in den nächsten 13 Jahren für die Pflege der Erinnerungskultur an die NS-Herrschaft ausgeben. Das am Dienstag von der Regierung beschlossene Gesamtkonzept zur Erinnerungsarbeit sieht vor, sowohl „Täterorte“ wie „Opferorte“ nach Bedarf zu sanieren und auszubauen. Neben Berlin berherberge besonders Bayern viele dieser Orte, sagte Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) nach der Kabinettssitzung.

An der Spitze der „Täterorte“ stehen Nürnberg als Stadt der Reichsparteitage, München als „Hauptstadt der Bewegung“, aber auch der Obersalzberg bei Berchtesgaden. Von besonderem Interesse für die Weltöffentlichkeit sei die KZ-Gedenkstätte Dachau bei München, die erste dieser Einrichtungen, sagte Piazolo. Mit etwa 80 Millionen Euro sollen die Bauten saniert, weitere Teile des historischen Areals einbezogen und die Ausstellungen neu gestaltet werden.

In den ehemaligen größten KZ-Außenlagern Mühldorfer Hart, Landsberg/Kaufering und Hersburg/Happurg werden bestehende Anlagen für die Erinnerungsarbeit erschlossen, teilte Piazolo mit. Insgesamt gab es in Bayern 135 KZ-Außenstellen. Auch der historische Lagerbereich des ehemaligen KZ Flossenbürg in der Oberpfalz werde für die Erinnerungskultur erweitert.

Die Beschwerden über unangemessenes Benehmen von einzelnen Schülern in den Gedenkstätten, insbesondere Dachau, wollte der Kultusminister nicht so hoch hängen. Es werde immer vorkommen, dass sich der eine oder andere an solchen Orten nicht so benehme wie man es erwarte, sagte Piazolo. Er werde aber die Klage, welche die Präsidentin der jüdischen Kultusgemeinde Charlotte Knobloch deshalb kürzlich vorgetragen hat, weitergeben. Verbote wie das Untersagen des Fotografierens, „die auch kontraproduktiv sein können“, will der Kultusminister erst einmal nicht verhängen, sondern setzt auf Aufklärung. Die Lehrer jedenfalls gingen mit den Besuchen in KZs „sehr verantwortungsbewusst“ um.

Neben Dachau gehört das Nürnberger Reichsparteitagsgelände zu den Erinnerungs-Großprojekten: Zeppelintribüne und Zeppelinfeld sollen erneuert werden, das Dokumentationszentrum ein neues Konzept erhalten. Auf insgesamt etwa 85 Millionen Euro schätzt Piazolo den Aufwand in Nürnberg. Hier wie bei den anderen Maßnahmen hofft der Freistaat, auf den Kosten nicht allein sitzen zu bleiben. Bei der jetzt anstehenden Ausarbeitung der Detailkonzepte mit der Stiftung Bayerische Gedenkstätten werde man sich auch um eine „angemessene Finanzierungsbeteiligung des Bundes“ bemühen, sagte Piazolo.

Erschwert wird die Erinnerungsarbeit, weil kaum noch Zeitzeugen berichten können. Diesen Verlust könne man nicht „eins zu eins“ ersetzen, so Piazolo. Wohl aber zeigten sich Kinder und Enkel der Opfer bereit, die Erfahrungen der Vorfahren weiterzugeben. Außerdem arbeite man an pädagogischen Konzepten, wie man den Verlust der Erlebnisgeneration ausgleichen könne.