Bayern-Star Rodriguez trainiert wieder mit der Mannschaft

Der Kolumbianer James Rodríguez hat auf dem Weg zur Rückkehr in das Team des FC Bayern München den nächsten Schritt gemacht. Nachdem der Mittelfeldakteur am Dienstag erstmals nach seinen muskulären Problemen einige Übungen mit dem Ball durchgeführt hatte, machte der 26-Jährige am Mittwoch wieder Teile des Mannschaftstrainings beim deutschen Fußball-Meister mit. Nur die langzeitverletzten Kingsley Coman und Manuel Neuer fehlten bei der Einheit.

Die Münchner sind am Wochenende in der Bundesliga Gastgeber für den Hamburger SV. Am kommenden Mittwoch läuft das Team von Trainer Jupp Heynckes im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League bei Besiktas Istanbul auf. James hatte sich beim 5:0 im Hinspiel verletzt.

