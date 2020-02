Bayern-Angreifer Kingsley Coman hat seine Berateragentur gewechselt. Der 23 Jahre alte französische Nationalspieler steht nun bei der britischen Fußball-Agentur Colossal Sports Management unter Vertrag, die unter anderen auch die englischen Nationalspieler Raheem Sterling (Manchester City) und Alex Oxlade-Chamberlain (FC Liverpool) betreuen. Bislang wurde der Stürmer vom Rekordmeister FC Bayern München von der Agentur Together For You vertreten.

Mitteilung Colossal