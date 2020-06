Bayern-Sportdirektor Baiesi: Fehler bei Kaderbau gemacht

Sportdirektor Daniele Baiesi hat nach der enttäuschenden Saison der Basketballer des FC Bayern Versäumnisse in der Zusammenstellung des Teams eingeräumt. „Der Fehler war einen Kader zu bilden, der klar von einem Spieler abhängt“, sagte der 44 Jahre alte Italiener am Dienstag in München. Nihad Djedovic sei als „Eckpfeiler“ vorgesehen gewesen, der Guard fehlte jedoch ab Februar und damit auch beim Meisterturnier verletzt. „Er ist der einzige, bei dem wir uns nicht erlauben konnten, dass er sich nicht verletzt. Einer meiner klaren Fehler war, dass wir uns niemals davor geschützt haben“, sagte Baiesi.

Als Titelverteidiger waren die Bayern bereits im Playoff-Viertelfinale an den MHP Riesen Ludwigsburg gescheitert und hatten auch in Euroleague und dem nationalen Pokal enttäuscht. Ob Chefcoach Oliver Kostic, der im Januar Dejan Radonjic abgelöst hatte, auch in der kommenenden Saison die Münchner trainiert, ließ Baiesi weiter offen. „Es ist zu früh. Wir müssen zuerst verstehen, was wir machen wollen“, sagte der Sportdirektor mit Blick auf den „laufenden Analyseprozess“.

Mit Blick auf die kommende Saison sei noch keinem Spieler ein offizielles Angebot für eine Verpflichtung unterbreitet worden. Mehr als zehn Profis sind bei den Münchnern noch unter Vertrag. Mit Kapitän Danilo Barthel, Maodo Lo und Mathias Lessort, deren Kontrakte auslaufen, stehen Gespräche an. Der frühere NBA-Profi Greg Monroe hatte beim Meisterturnier aus persönlichen Gründen gefehlt und dürfte voraussichtlich nicht zu den Münchnern zurückkehren.

