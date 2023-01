Bayern-SPD wählt neuen Generalsekretärin oder -sekretär

Nach dem überraschenden Rücktritt von Arif Tasdelen als Generalsekretär der SPD in Bayern will der Landesvorstand am Freitagmorgen über die Nachfolge entscheiden. Das Gremium wird dann über den Vorschlag der beiden Landesvorsitzenden Ronja Enders und Florian von Brunn abstimmen. Innerhalb der SPD wird fest damit gerechnet, dass der Landesvorstand dem Vorschlag folgt. Der Nürnberger Landtagsabgeordnete Tasdelen war im April 2021 auf Wunsch von Enders und von Brunn in das gerade auch für den Wahlkampf wichtige Parteiamt gewählt worden.

Für die Neubesetzung hatten die beiden Landesvorsitzenden in den vergangenen Tagen viele Gespräche geführt, über die Personalsuche gelangte zunächst aber nichts an die Öffentlichkeit. Aus der SPD hieß es nur, es seien sowohl Kandidatinnen als auch Kandidaten vorhanden. Nach der Sitzung des Landesvorstands hat die SPD für 10.00 Uhr zu einer Pressekonferenz in die Münchner Parteizentrale geladen.

Die Neuwahl des Generalsekretärs zu Beginn des Wahljahres kommt für die ohnehin seit Jahren in der Krise steckende SPD in Bayern denkbar ungünstig. Nachdem der Landesverband bei der Landtagswahl 2018 auf das historisch schlechte Ergebnis von 9,7 Prozent abgestürzt war, ist der Partei nicht wieder die Trendwende gelungen. Noch immer dümpelt sie in Umfragen zwischen Werten von neun und zehn Prozent. Auch vom Regierungswechsel in Berlin um SPD-Kanzler Olaf Scholz konnten die Genossen im Freistaat letztlich nicht profitieren.

Tasdelen hatte am Mittwoch nach nicht mal zwei Jahren sein Amt hingeschmissen. Er reagierte damit auf parteiinterne Vorwürfe, wonach er sich jungen Frauen gegenüber unangemessen - aber nicht irgendwie strafrechtlich relevant - verhalten haben soll. Tasdelen begründete den Schritt mit der hohen Belastung für ihn und seine Familie. Zugleich betonte er, die SPD solle durch die Neubesetzung „ohne Ablenkung in dieses so wichtige Landtagswahljahr“ starten können.

Kurz vor Weihnachten war bekanntgeworden, dass Tasdelen beim eigenen Parteinachwuchs - den Jusos - unerwünscht ist, weil er sich gegenüber jungen Frauen unangemessen verhalten haben soll. Auch wenn alle Seiten betonten, es handle sich um kein strafrechtlich relevantes Fehlverhalten Tasdelens. In einem Fall soll Tasdelen aufdringlich nach der Handynummer einer jungen SPD-Kandidatin gefragt haben. Tasdelen hatte daraufhin zunächst angekündigt, künftig achtsamer zu formulieren und an einem sogenannten Awareness-Training teilzunehmen.

