Bayern SPD fordert 30-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich

Im Zuge der Digitalisierung will Bayerns SPD die Arbeitszeit generell verkürzen. „Der Stress der modernen Gesellschaft ist für viele Bürger*innen sehr belastend. Deshalb plädieren wir perspektivisch für die 30-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich und eine genauere Definition von Arbeitszeit im digitalen Zeitalter“, heißt es in einem Leitantrag des SPD-Vorstands, der am Samstag auf dem kleinen Parteitag des Landesverbandes beschlossen werden soll. Jüngst hatten sich auch Parteichef Norbert Walter-Borjans und andere SPD-Landesverbände für eine generelle Arbeitszeitverkürzung ausgesprochen.

„Insgesamt wird es durch die Digitalisierung nicht weniger Arbeit geben, allerdings verändert sich die Art der Tätigkeiten massiv“, heißt es weiter in dem Antrag, in dem die Bayern SPD unter anderem auch eine Digitalisierungsoffensive in der Bildung einfordert. „Wir als SPD wollen uns als die Digitalisierungspartei etablieren.“