Bayern schwitzt zum Höhepunkt der Hitzewelle

Zum Höhepunkt der Hitzewelle kommt Bayern ordentlich ins Schwitzen: Unter anderem in Nordbayern kann es am Donnerstag mancherorts mit bis zu 40 Grad richtig heiß werden. Aber auch im restlichen Freistaat strahlt die Sonne und die Temperaturen liegen überall über 30 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. An Badeseen, Flüssen und im Freibad suchen die Menschen Abkühlung. Vor Eisdielen sind Schlangen sicher.

In den Gefängnissen gibt es für die Häftlinge in Bayern derweil eine besondere Mahlzeit zur Erfrischung: kalte Gurkensuppe. Es gebe auch mehr frisches Obst und Gemüse sowie Fruchtjoghurt, erklärte das Justizministerium in München. Außerdem teilt das Personal mehr zum Trinken an die Gefangenen aus. Angaben zu den genauen Temperaturwerten in den Haftanstalten gibt nicht.

Seit vier Jahren kann sich Kitzingen in Unterfranken die heißeste Stadt Deutschlands nennen. 40,3 Grad waren dort im Jahr 2015 gemessen worden. Oberbürgermeister Siegfried Müller sagte der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag, der Hitzerekord sei „schon eine tolle Geschichte“. Es kann aber sein, dass Geilenkirchen in Nordrhein-Westfalen die unterfränkische Stadt ablöst, dort wurden nun 0,2 Grad mehr gemessen. „Ich denke, dass wir in Zukunft gar nicht mehr so nach Rekorden streben sollten, sondern eher mal das Klima im Auge behalten sollten“, sagte Müller.

Die lange Trockenheit und der fehlende Regen machen nicht nur den Landwirten Sorgen. Auch die Schifffahrt auf der niederbayerischen Donau könnte Probleme bekommen. Wegen der fallenden Pegelstände rechnet das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt des Bundes damit, dass Ende der Woche zwischen Straubing und Vilshofen keine Hotelschiffe mehr fahren können.

Wetterbericht für Bayern