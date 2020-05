Bayern-Profis: Wegen Champions League kurzer Sommerurlaub

Trainer Hansi Flick kann beim FC Bayern angesichts der ungewissen Fortsetzung der Champions League noch nicht konkret für den Sommer planen. Die Münchner Fußball-Profis müssen sich aber wegen der Corona-Krise wohl auf einen sehr kurzen Urlaub vor der kommenden Saison einrichten. „Wir müssen abwarten, wie die Terminierung ist und wie lange die Pause wäre“, sagte der 55-Jährige am Freitag zu einer Beendigung des Königsklassen-Wettbewerbes. „Dann werden wir mit dem Staff einen Plan erstellen“, kündigte Flick an.

Wegen der Corona-Pandemie hatte die Europäische Fußball-Union (UEFA) im März die weitere Champions-League-Spielzeit ausgesetzt. Die Beendigung der nationalen Ligen erhielt zunächst Vorrang vor den europäischen Wettbewerben. Auch die Europameisterschaft war von der UEFA in den Sommer 2021 verschoben worden.

Mitte Juni will die UEFA entscheiden, wie es mit der Champions League weitergeht. Im Gespräch ist eine Fortsetzung im August mit einem Abschluss im selben Monat mit dem Endspiel in Istanbul. Noch stehen einige Achtelfinal-Rückspiele aus, auch das der Bayern gegen den FC Chelsea. Das Hinspiel in London hatten die Münchner 3:0 gewonnen.

Die Bundesligasaison soll am 27. Juni enden. Eine Woche später könnte für den deutschen Rekordchampion in Berlin noch das DFB-Pokalfinale auf dem Programm stehen. „Wir haben komplett durchtrainiert seit der Winterpause, wo wir Kurzurlaub hatten. Die Überlegung ist, ob man dann eine Woche oder zehn Tage Pause macht. Aber da warten wir auf die genaue Ansetzung und das Go von der UEFA“, berichtete Flick.

