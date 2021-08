Bayern-Profi Tolisso wieder im Mannschaftstraining

Fußball-Weltmeister Corentin Tolisso hat beim FC Bayern erstmals nach seiner häuslichen Isolation wegen eines positiven Corona-Tests wieder Teile des Mannschaftstrainings absolviert. Wie die Münchner am Dienstag mitteilten, setzte der 27 Jahre alte Mittelfeldspieler anschließend sein individuelles Aufbauprogramm fort.

Tolisso hatte am vergangenen Freitag wieder das Training beim deutschen Rekordmeister aufgenommen. Die häusliche Quarantäne hatte der EM-Teilnehmer zuvor in seiner französischen Heimat verbracht. Der FC Bayern München startet am Freitag (20.30 Uhr) bei Borussia Mönchengladbach in die Bundesligasaison.

