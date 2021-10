Bayern-Profi Tolisso nach Verletzung zurück im Training

Corentin Tolisso vom FC Bayern München ist pünktlich zum Start der Topspiel-Woche ins Mannschaftstraining des FC Bayern München zurückgekehrt. Dies teilte der Fußball-Bundesligist am Montagnachmittag auf seiner Homepage mit. Der französische Mittelfeldspieler hatte seit seiner Rückkehr von der Nationalmannschaft Anfang September nur individuell trainieren können, nachdem er sich eine Wadenblessur zugezogen hatte. Ob der 27-Jährige für das Bundesliga-Spitzenspiel am Sonntag (15.30 Uhr) bei Bayer 04 Leverkusen bereitsteht, blieb offen. Die Münchner führen die Tabelle nach sieben Spieltagen dank eines besseren Torverhältnisses vor der punktgleichen Werkself an.

© dpa-infocom, dpa:211011-99-560782/3

