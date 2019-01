Bayern-Profi Ribéry absolviert wieder Teil des Teamtrainings

Franck Ribéry hat beim FC Bayern erstmals seit seinem Muskelfaserriss im Oberschenkel wieder große Teile des Teamtrainings absolviert. Wie die Münchner mitteilten, fehlte Trainer Niko Kovac bei der Einheit am Mittwochvormittag damit nur Corentin Tolisso. Der Franzose fällt wegen eines Kreuzbandrisses seit Mitte September aus. Sein Landsmann Ribéry hatte sich zum Abschluss des Trainingslagers in Doha einen Muskelfaserriss zugezogen und seitdem individuell gearbeitet. Nach Oberschenkelproblemen hatte Arjen Robben am Montag wieder Teile des Teamtrainings bestritten. Ribéry und Robben könnten am Samstag gegen Bayer Leverkusen wieder in den Kader des Fußball-Rekordmeisters zurückkehren.

