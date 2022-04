Bayern-Profi Müller bejubelt gegen Augsburg 300. Sieg

Fußball-Nationalspieler Thomas Müller konnte beim 1:0 des FC Bayern München gegen den FC Augsburg einen besonderen Sieg bejubeln. In seinem 411. Bundesligaspiel feierte er am Samstag seinen 300. Sieg. So viele Erfolge mit einem Verein erreichte in der deutschen Topliga zuvor noch kein Spieler. Lediglich zwei Profis siegten häufiger in der Bundesliga: Müllers Teamkollege Manuel Neuer (313 Siege mit Schalke und Bayern) sowie der ehemalige Nationaltorhüter Oliver Kahn (310 Erfolge mit Karlsruhe und Bayern).

