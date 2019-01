Offensivspieler Serge Gnabry kann beim FC Bayern weiter nur individuell trainieren. Wie die Münchner am Mittwoch mitteilten, absolvierte der 23-Jährige am Vormittag wegen leichter muskulärer Probleme eine Laufeinheit. Schon tags zuvor zum Start in die neue Trainingswoche hatte Gnabry nur individuell gearbeitet. Der deutsche Fußball-Rekordmeister empfängt am Sonntag (15.30 Uhr) im ersten Heimspiel des Jahres den VfB Stuttgart.

