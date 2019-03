Bayern-Profi David Alaba fehlt Österreich gegen Israel

David Alaba wird der österreichischen Nationalmannschaft im EM-Qualifikationsspiel in Israel am Sonntag fehlen. Der Profi des FC Bayern München trat die Reise „wegen anhaltender muskulärer Probleme“ nicht an, wie der Österreichische Fußball-Bund am Freitag mitteilte. Alaba hatte bereits in den vergangenen Wochen immer wieder mit Oberschenkelproblemen zu kämpfen. Im ersten EM-Quali-Spiel gegen Polen (0:1) am Donnerstagabend hatte er noch mitgespielt.

