Bayern-Profi Coman wegen Ohrfeige für drei Spiele gesperrt

Bayern München muss auch zum Beginn der neuen Saison auf Fußballprofi Kingsley Coman verzichten. Der 25 Jahre alte Franzose wurde vom DFB-Sportgericht wegen seiner Roten Karte im Bundesligaspiel gegen den VfB Stuttgart (2:2) für drei Pflichtspiele gesperrt, teilt der Deutsche Fußball-Bund am Dienstag mit. Coman hatte in der Nachspielzeit der Partie am Sonntag Gegenspieler Konstantinos Mavropanos nach einem Zweikampf mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen.

Damit fehlt Coman nicht nur beim Saisonabschluss in Wolfsburg, sondern auch beim Auftaktspiel der Saison 2022/23. Gegen das Urteil des Einzelrichters kann binnen 24 Stunden eine mündliche Verhandlung vor dem DFB-Sportgericht beantragt werden, teilte der DFB mit.

DFB-Mitteilung

