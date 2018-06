Bayern plant, Kampf gegen Terror zu verschärfen

Der bewaffnete Kampf in Syrien und Irak ist für deutsche Islamisten offenbar nicht mehr attraktiv. Dafür haben Justiz und Sicherheitsbehörden immer mehr mit Selbstbezichtigern zu tun, die behaupten, in ihren Herkunftsländern im Auftrag terroristischer Organisationen unterwegs gewesen zu sein. Oft stimme das nicht, sondern diene nur dem Zweck, Bleiberecht oder wenigstens Abschiebeschutz in Deutschland zu erschleichen, sagte der Leitende Oberstaatsanwalt Georg Freudsmiedl von der Bayerischen Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus (ZET) in München.

179 Ermittlungsverfahren

Die bei der Generalstaatsanwaltschaft München angesiedelte bayerische ZET hat Anfang 2017 ihre Arbeit aufgenommen und inzwischen 179 Ermittlungsverfahren selbst eingeleitet oder überregional bedeutende Ermittlungsverfahren von anderen Staatsanwaltschaften übernommen. Weitere 114 Ermittlungsverfahren wurden von der Generalstaatsanwaltschaft in eigener Zuständigkeit eingeleitet. Darunter waren 69 Verfahren, die vom Generalbundesanwalt an Bayern abgegeben wurden, weil sie „nicht so gravierend“ seien, sagte der Münchener Generalstaatsanwalt Reinhard Röttle. Darunter seien aber durchaus „hoch kriminelle“ Sachverhalte.

Seit ihrer Einrichtung beschäftigt sich die ZET nahezu ausschließlich mit terroristischen Sachverhalten. Grundsätzlich soll sich die Zentralstelle auch mit links- und rechtsextremistischen Straftaten befassen, doch nur, wenn eine überregionale Organisation zu vermuten sei, erläuterte Bayerns Justizminister Winfried Bausback (CSU). Dafür gab es bei diesem Extremistenspektrum bisher keine Anhaltspunkte. Aus seiner Sicht hat sich die ZET mehr als bewährt. Ähnliche Einrichtungen gebe es inzwischen auch in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz.

„Die ZET fackelt nicht lange – sie wendet das geltende Recht schnell und konsequent an“, hob Bausback hervor. Bei der Zentralstelle vereinigten sich Spezialisierung, Kompetenz, Erfahrung und kurze Wege zu anderen Behörden wie den Verfassungsschutzämtern.

Dabei ist dem Minister erneut eine Lücke im Strafrecht aufgefallen, die, fordert Bausback – „so nicht bleiben" kann und die er bei der nächsten Justizministerkonferenz der Länder zur Sprache bringen will. Bisher sei der Versuch, eine terroristische Vereinigung zu unterstützen, nicht strafbar. Wenn beispielsweise jemand eine Geldsumme zur Unterstützung einer Terrororganisation auf den Weg bringt, diese aber den Empfänger nicht erreicht, könne der Absender nicht belangt werden. Dem, so Bausback, müsse man „die Stirn bieten“.

Ausreisen haben sich verringert

Die Zahl der Fälle, in denen Islamisten zur Teilnahme am bewaffneten Kampf in die Bürgerkriegsgebiete ausreisten oder dies beabsichtigten, habe sich deutlich verringert, sagte Generalstaatsanwalt Röttle. Inzwischen müsse man mehr Aufwand betreiben, die vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) gemeldeten Selbstbezichtiger zu überprüfen.

Bei 19 Asylbewerbern, die bei der Anhörung behaupteten, im Herkunftsland wegen der Zugehörigkeit zu einer terroristischen Organisation verfolgt zu werden, habe man bereits geklärt, dass diese Angaben vorgeschoben seien, sagte Oberstaatsanwalt Freudsmiedl. Die Strafverfolger von ZET würden sich bemühen, auch Schein-Terroristen hinter Gitter zu bringen – in diesem Fall wegen der Täuschung der Behörden. Falsche Selbstbezichtigungen machten den Behörden viel Arbeit und seien „kein Kavaliersdelikt“, so Justizminister Bausback. Es gebe Fälle, in denen 70 000 arabische E-Mail-Nachrichten übersetzt werden mussten, um zu klären, ob man einen echten Terroristen vor sich habe.

Die ZET behauptet nicht, unmittelbar bevorstehende Terroranschläge verhindert zu haben. Allerdings habe man Fälle aufgedeckt, in denen die Gefährder bereits Anleitungen zum Verüben von Anschlägen mit Messer oder Lkw aus dem Internet heruntergeladen hätten, so Freudsmiedel. Die Grenzen zwischen strafloser Vorbereitung und Beginn der Tatausführung seien fließend.

In Nürnberg stellte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Montag eine Informationskampagne gegen linksextremistische Anwerbestrategien vor. Nach Angaben Herrmanns ist die Zahl linksextremistisch motivierter Straftaten im vergangenen Jahr in Bayern um 6,8 Prozent auf 614 und bundesweit um 3,9 Prozent auf 9752 Personen gestiegen. Besonders beunruhigend sei, so Herrmann, dass immer häufiger schwere Verletzungen beispielsweise von Polizisten in Kauf genommen würden.