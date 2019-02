Bayern ohne Boateng nach Liverpool: Ribéry reist nach

Der FC Bayern München ist überraschend ohne Jérôme Boateng und Franck Ribéry nach Liverpool aufgebrochen. Abwehrspieler Boateng wird im Achtelfinal-Hinspiel des deutschen Fußball-Rekordmeisters in der Champions League am Dienstag (21.00 Uhr/Sky) wegen eines Magen-Darm-Infekts ausfallen. Ribéry war bei der Abreise der Mannschaft nicht dabei, weil seine Frau Wahiba das fünfte Kind auf die Welt gebracht hat. Der Franzose soll zum Auswärtsspiel gegen den FC Liverpool nachkommen.

„Jérôme Boateng fehlt wegen eines Magen-Darm-Infekts. Franck Ribéry ist in der Nacht Vater geworden. Er wird heute Nachmittag nachreisen“, sagte Trainer Niko Kovac kurz vor dem Abflug.

Mit nach England flog wie erwartet der angeschlagene Kingsley Coman. Der 22 Jahre alte Franzose hatte sich am Freitagabend beim 3:2 der Bayern in der Bundesliga beim FC Augsburg am linken Fuß verletzt. Sein Mitwirken bleibt jedoch ungewiss. „Es ist ein bisschen besser geworden“, sagte Sportdirektor Hasan Salihamidzic. „Wir haben noch 36 Stunden, da kann Einiges passieren. Es sieht positiv aus, aber endgültig kann ich natürlich noch nichts sagen.“

