Die Basketballer des FC Bayern müssen in den kommenden Wochen auf ihren neuen Spielmacher TJ Bray verzichten. Wie der Meister aus München am Sonntag mitteilte, musste sich der 27-jährige US-Amerikaner wegen einer Sehnenverletzung einem Eingriff am Fuß unterziehen. Brays Fuß müsse nun für etwa einen Monat ruhiggestellt werden. Der Neuzugang von Rasta Vechta hatte kurz vor dem Start der Saisonvorbereitung über Probleme geklagt.

