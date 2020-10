Bayern-Neuzugänge Roca und Sarr mit erstem Training

Bayern Münchens Neuzugänge Marc Roca und Bouna Sarr haben am Dienstag eine erste Trainingseinheit an der Säbener Straße absolviert. Der von Olympique Marseille verpflichtete Abwehrspieler Sarr und Mittelfeldakteur Roca, der von Espanyol Barcelona gekommen war, wurden bei dem Training von Chefcoach Hansi Flick und seinen zwei Assistenten Hermann Gerland und Miroslav Klose begutachtet, wie der deutsche Fußball-Rekordmeister am Abend mitteilte.

Das restliche Team hatte zum Start der Länderspielpause frei, viele Akteure waren darüber hinaus mit ihren Nationalmannschaften unterwegs. Roca (23) und Sarr (28) waren ebenso wie Eric Maxim Choupo-Moting (31) und Rückkehrer Douglas Costa (30) kurz vor dem Transferschluss am Montag unter Vertrag genommen worden.

Am Dienstag teilten die Münchner dann mit, dass der 19 Jahre alte Portugiese Tiago Dantas von Benfica Lissabon ebenfalls verpflichtet worden war. Der Mittelfeldspieler ist zunächst aber als Teil der zweiten Mannschaft in der 3. Liga vorgesehen, wie es hieß.

