Bayern München verleiht Batista-Meier an SC Heerenveen

Fußball-Rekordmeister FC Bayern München verleiht Oliver Batista-Meier an den niederländischen Erstligisten SC Heerenveen. Der 19 Jahre alte Offensivspieler soll nach Angaben des Bundesligisten vom Donnerstag Spielpraxis in der Eredivisie sammeln. Junioren-Nationalspieler Batista-Meier war 2016 vom 1. FC Kaiserslautern nach München gewechselt und gehörte in der vorigen Saison dem Profikader an. Für die U23-Mannschaft lief der 19-Jährige in der vergangenen Spielzeit 18 Mal auf und steuerte vier Treffer zur Meisterschaft in der 3. Liga bei.

