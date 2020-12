Bayern mit voller Offensivpower gegen Wolfsburg: Süle zurück

Der FC Bayern München geht das letzte Heimspiel des Jahres mit voller Offensivkraft an. Trainer Hansi Flick setzt am Mittwoch in der Fußball-Bundesliga gegen den VfL Wolfsburg hinter Sturmspitze Robert Lewandowski auf Leroy Sané, Serge Gnabry, Kingsley Coman und Thomas Müller.

„Wir haben enorme Qualität in der Offensive, die wollen wir auf den Platz bringen“, sagte Bayern-Trainer Hansi Flick, der selbst ein wenig über Rückenschmerzen klagte.

Zurück in die Startelf kehrt der Franzose Corentin Tolisso, der nach muskulären Beschwerden zuletzt beim 1:1 gegen den 1. FC Union Berlin für den nun angeschlagen fehlenden Leon Goretzka eingewechselt worden war. Wieder einsatzbereit und im Team ist Niklas Süle, der gegen Berlin wegen einer Prellung fehlte und auf der Rechtsverteidigerposition begann.

Beim VfL Wolfsburg steht Marin Pongracic, der in der Jugend einst auch für den FC Bayern spielte, zum ersten Mal in dieser Saison in der Startelf. Der länger verletzte Kapitän Josuha Guilavogui ist zurück im Kader.

Tabelle Bundesliga

Spielplan FC Bayern

Kader FC Bayern

Titelgewinne FC Bayern

Bundesliga-Spielplan

Daten und Fakten zum Spiel

FIFA-Weltfußballer

Kader Wolfsburg