Bayern lockert Möglichkeiten für Geimpfte und Genesene

Weniger Auflagen für Geimpfte oder Genesene: Ab Mittwoch (15. Dezember) entfällt in Bayern für Menschen mit einem gültigen Impfzertifikat oder einem Genesennachweis die bisher vielerorts vorgeschriebene zusätzliche Testpflicht (2G plus). Das Kabinett beschloss am Dienstag in München, dass etwa der Besuch von Zoos und Freizeitparks sowie von öffentlichen und privaten Veranstaltungen unter freiem Himmel die ergänzenden Tests entfallen.

Die Lockerungen gelten für den Besuch von Sportstätten unter freiem Himmel zur eigenen sportlichen Betätigung (für Zuschauer von Sportveranstaltungen gilt weiterhin 2G plus), für öffentliche und private Veranstaltungen mit Ausnahme von Sport- und Kulturveranstaltungen. Darunter fallen auch Gärten und Seen unter freiem Himmel, zoologische wie botanische Gärten (inklusive Innenbereiche), Gedenkstätten (inklusive Innenbereiche), Freizeitparks (inklusive Innenbereiche), Ausflugsschiffe sowie Führungen unter freiem Himmel.

Bestehen bleibt die 2G-plus-Regel aber für Bereiche, die ihren Schwerpunkt in Innenräumen haben oder großes Publikum anziehen. Hierzu zählen etwa Sportveranstaltungen (als Zuschauer), Indoor-Sportausübung, Kulturveranstaltungen, Messen, Tagungen, Kongresse, Ausstellungen, Schlösser (Innenbereiche) sowie Bäder, Thermen, Saunen, Solarien, Fitnessstudios und der sonstige Freizeitbereich.

© dpa-infocom, dpa:211214-99-379217/2