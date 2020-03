Bayern, Land der Bahn-Baustellen: Wo im Freistaat 2020 gebaut wird

Es wird vieles besser bei der Bahn, aber nicht gleich. Zunächst müssen sich die Reisenden auf ein Jahr voller Baustellen, Zugausfälle und Schienenersatzverkehr einstellen. Für die Bahn-Infrastruktur im Freistaat stehen 2020 etwa 1,7 Milliarden Euro zur Verfügung, die ihre Spuren auch im Fahrplan hinterlassen werden. Unter anderem 340 Kilometer Gleise, 270 Weichen und 30 Brücken im Freistaat werden erneuert. Gewerkelt wird auf 115 Bahnhöfen – und natürlich am 3,8-Milliarden-Euro-Projekt des zweiten S-Bahn-Tunnels in München.

Ob alle DB-Kunden die Infrastruktur-Offensive als „Teil der Lösung“ empfinden, wie dies der bayerische DB-Konzernbevollmächtigte Klaus-Dieter Josel am Montag in München betonte, wird sich zeigen. Denn in nahezu allen Landesteilen stehen zeitweise Vollsperrungen auf dem Plan der Bautrupps.

Dabei werde größtmögliche Rücksicht auf die Bedürfnisse der Fahrgäste genommen, versicherte Andreas Lackner, Vertriebs- und Fahrplanchef von DB Netz Bayern. Stets werde ein „optimaler Kompromiss“ zwischen Totalsperrungen und Fahrplanausdünnungen oder längeren Fahrzeiten gesucht. Zu spüren bekommen werden das einmal mehr die ohnehin leidgeprüften Fahrgäste der Münchener S-Bahn, wo nicht nur Gleise ausgetauscht werden müssen, sondern auch noch die Modernisierung der Tunnelstationen, die Inbetriebnahme eines großen elektronischen Stellwerks sowie Kabelarbeiten in Vorbereitung der neuen S-Bahn-Stammstrecke für Ausfälle und SEV sorgen werden.

Am Münchener Hauptbahnhof, der nach dem Abriss großer Teile kaum noch als solcher zu erkennen ist, werden sich die S-Bahn-Bauer bis in eine Tiefe von 65 Metern eingraben, um Betonsäulen zur Stabilisierung der neuen S-Bahn-Station einzuziehen. Am Marienhof, sozusagen die Rückseite des Marienplatzes im Herzen der Landeshauptstadt, wird entgegen der Planungen sogar eine temporäre Betonmischanlage errichtet. Man hoffe, auf diese Seite etwa 13 000 Lkw-Fahrten mitten in die City zu vermeiden, sagte Gesamtprojektleiter Kai Kruschinski.

Ein neues elektronisches Stellwerk nebst sieben weiteren Abstellgleisen wird am Münchener Ostbahnhof im April in Betrieb genommen. Damit sollten die S-Bahnzüge „schneller und zuverlässiger“ zur Verfügung stehen, hieß es. Bis es so weit ist, wird allerdings erst einmal das Gegenteil der Fall sein. Das Baustellenjahr 2020 sei für die S-Bahn München „keine schöne Situation, aber unvermeidbar“, sagte deren Chef Heiko Büttner. Schon 2019 habe man im Bereich der S-Bahn fast 300 Baustellen abgewickelt.

Ungeachtet der komplizierten Operationen und des zu erwartenden Unmuts der Fahrgäste freut sich der bayerische Bahn-Chef Josef über den „Rückenwind für die Bahn“, der sich aus der Infrastruktur-Offensive ergebe. Der Bahnknoten München sei ohnehin der verkehrsreichste Europas und registriere ständig zunehmende Fahrgastzahlen. Die Investitionsspritze versetze die Bahn in die Lage, Instandhaltung zu betreiben, „bevor etwas von selbst kaputt geht“. In den vergangenen fünf Jahren seien in Bayern etwa 1300 Kilometer Gleise erneuert und allein 2019 110 Stationen modernisiert worden. „Nur mit dem System Schiene“, sagt Josel, „können wir die Klimaschutzziele erreichen.“