Bayern lässt Beherbergungsverbot bis auf Weiteres in Kraft

In Bayern bleibt das umstrittene Beherbergungsverbot für Reisende aus Corona-Hotspots bis auf Weiteres in Kraft. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) kündigte nach einer Kabinettssitzung am Donnerstag in München aber an, die Regelung bis nach den Herbstferien regelmäßig zu überprüfen, etwa in Hinblick auf ein Urteil in Baden-Württemberg oder im Hinblick auf die weitere Entwicklung von Risikogebieten und das Vorgehen anderer Bundesländer.

Söder und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) verwiesen zudem darauf, dass die Ministerpräsidenten und der Bund im November erneut darüber beraten wollen, mit dem Ziel, eine einheitliche Regelung zu finden. Aiwanger sagte, er bitte darum und dränge darauf, „dass jetzt dann am 8. oder 9. November eine bundesweit tragfähige Lösung für alle kommt, die aber auch der Situation angemessen ist“. Söder betonte aber auch grundsätzlich: „Es ist keine gute Zeit, kreuz und quer durchs Land zu reisen.“