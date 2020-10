Bayern im Düren-Pokalspiel mit fünf Neuzugängen und Süle

Titelverteidiger FC Bayern München tritt im Erstrundenspiel des DFB-Pokals gegen den Fußball-Fünftligisten 1. FC Düren mit gleich fünf Neuzugängen in der Startformation an. Der im Sommer ablösefrei vom FC Schalke 04 gekommene Alexander Nübel steht am Donnerstabend in der zuschauerlosen Allianz Arena erstmals im Tor. Auch die erst vor anderthalb Wochen auf den letzten Drücker nach München gewechselten Eric Maxim Choupo-Moting, Marc Roca, Bouna Sarr und Rückkehrer Douglas Costa rücken in die Startformation von Trainer Hansi Flick.

Der Bayern-Coach schont nach der jüngsten Länderspielphase praktisch alle in- und ausländischen Nationalspieler. Nur der am Dienstag beim 3:3 gegen die Schweiz in der DFB-Auswahl nicht eingesetzte Niklas Süle läuft gegen Düren auf. Schon am Samstag müssen die Bayern in der Fußball-Bundesliga wieder beim Aufsteiger Arminia Bielefeld antreten.

