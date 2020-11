Bayern II-Heimspiel abgesagt - Meppen in Corona-Quarantäne

Wegen Corona-Fällen beim SV Meppen kann der FC Bayern München II seine für den 15. November angesetzte Partie in der 3. Fußball-Liga nicht austragen. Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Dienstag mitteilte, wurde coronabedingt ein zweites Spiel der Emsländer abgesagt. Wegen zahlreicher positiver Corona-Tests befindet sich der überwiegende Teil der Meppener Mannschaft bis zum 17. November in Quarantäne. Zuvor war deswegen bereits die Begegnung der Meppener mit dem SV Waldhof Mannheim abgesagt worden.

Damit sind in der 3. Liga schon sechs Spiele wegen Infektionen mit dem Virus Sars-CoV-2 ausgefallen. Für die beiden Meppener Partien sowie die Begegnungen FC Hansa Rostock gegen Türkgücü München, SpVgg Unterhaching gegen SC Verl, Hallescher FC gegen Unterhaching und SC Verl gegen FSV Zwickau gibt es nach DFB-Angaben noch keine Nachholtermine.

Mitteilung DFB