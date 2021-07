Bayern holen Ogunsipe zurück: „Einer unserer Jungs“

Die Basketballer des FC Bayern haben Marvin Ogunsipe zurück nach München geholt. Der 25 Jahre alte Österreicher soll sich in der kommenden Saison im Elitekader von Coach Andrea Trinchieri beweisen, wie am Freitag mitgeteilt wurde. Ogunsipe wurde im Nachwuchs der Bayern ausgebildet und kam von 2017 bis 2019 auch zu Einsätzen in der Bundesliga und in der Euroleague. In den jüngsten beiden Spielzeit war er an die Hamburg Towers verliehen. Die Hanseaten hatten die Rückkehr Ogunsipes bereits zuletzt vermeldet.

Der Vertrag des österreichischen Nationalspielers, der auch einen deutschen Pass hat, läuft in München noch bis 2022. „Marvin kommt nach seinen wichtigen Erfahrungen auf hohem Level in Hamburg zu uns zurück, und das ohne Zweifel mit einer enormen Motivation, sich zu beweisen und unserer Rotation auf den großen Positionen helfen zu wollen“, sagte Sportchef Daniele Baiesi in einer Mitteilung. „Er ist einer unserer Jungs und es ist schön, dass er heimkehrt.“

