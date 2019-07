Bayern hat Ziele beim schnellen Internet erreicht

In Bayern sind 99 Prozent aller Haushalte an das schnelle Internet angeschlossen. „Der Freistaat hat bis heute über eine Milliarde Euro in den Breitbandausbau investiert. Wir haben unsere in 2014 gesetzten Ziele beim Breitbandausbau erreicht“, sagte Finanz- und Heimatminister Albert Füracker (CSU) am Donnerstag in München.

Die vor fünf Jahren von Füracker und dem damaligen Finanzminister und jetzigen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) initiierte Strategie hatte das Ziel, bis 2018 flächendeckend eine Bandbreite von mindestens 50 Mbit/s zu gewährleisten.

„An unserem in Deutschland einzigartigen Förderprogramm beteiligen sich 2018 von 2056 Kommunen“, sagte Füracker. 1780 Kommunen hätten in mehr als 2760 Förderbescheiden gut 1,022 Milliarden Euro erhalten. Im Förderprogramm wurden Kupferleitungen durch Glasfaser ersetzt. Das geförderte Glasfasernetz erstreckt sich inzwischen auf mehr als 48 000 Kilometer und erreicht über 758 000 Hausanschlüsse.

Da der Datenbedarf im Internet immer weiter steigt, will Bayern die Kommunen auch weiter beim Netzausbau unterstützen. „Nun geht es weiter Richtung Gigabit. Mit unserer Gigabit-Förderung sind wir Vorreiter in ganz Europa. Ziel ist eine Gigabitfähige Infrastruktur für alle Haushalte bis 2025“, betonte Füracker.

Der Freistaat unterstützt die Kommunen ferner seit 2016 auch bei der Einrichtung von BayernWLAN. „Inzwischen sind nicht nur über 20 600 kostenlose Hotspots vorhanden, sondern auch über 1000 Busse im ÖPNV mit BayernWLAN in Betrieb“, sagte Füracker. Allein im Juni 2019 hätten mehr als 6,7 Millionen Nutzer das Angebot genutzt.

