Bayern hat 1558 Menschen 2020 abgeschoben

Menschen in Baden-Württemberg können ab Dienstag, 23. März, wieder Impftermine in den Kreis- und zentralen Impfzenten des Landes buchen. Das geht aus entsprechenden Hinweisen auf der offiziellen Buchungswebseite hervor und war bereits in der Vorwoche so angekündigt worden.

Damit stehen ab Dienstag wieder die Webseite Impfterminservice.de sowie die Telefonhotline 116 117 für Terminbuchungen zur Verfügung. Unklar ist zur Stunde allerdings, ob und wie viele freie Impftermine überhaupt wieder für die Bevölkerung zur Verfügung stehen.