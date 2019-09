Bayern gibt 3,6 Millionen Euro für Hilfsprojekte in Tunesien

Der Freistaat Bayern unterstützt mit rund 3,6 Millionen Euro fünf Hilfsprojekte für bessere Hochschulbildung, Demokratie und umweltschonende Ressourcennutzung in Tunesien. Am nächsten Montag (9.9.) will Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) die Förderbescheide an die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, die Beruflichen Fortbildungszentren der Bayerischen Wirtschaft, die Hanns-Seidel-Stiftung und die Fraunhofer-Gesellschaft übergeben, teilte die Staatskanzlei am Mittwoch in München mit.

Tunesien ist langjähriges Partnerland des Freistaats und ein Schwerpunktland des Afrikapakets der Staatsregierung. Neben dem intensiven politischen Austausch unterstützt Bayern sein Partnerland nach eigenen Angaben auf dem Weg zu mehr Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und nachhaltiger Entwicklung mit passgenauen Projekten vor Ort. Schwerpunkte der Zusammenarbeit sind die wirtschaftliche Entwicklung, berufliche Bildung, Wissenschaft, Umwelt und Stärkung der Öffentlichen Verwaltung sowie Demokratieförderung.