Bayern gewinnt Liga-Duell mit ALBA: Williams überragend

Es gibt tiefere Wahrheiten als Fußball, das war am Samstag in Stuttgart bereits um 15.30 Uhr klar, als der Schiedsrichter zur Schweigeminute bat für einen, den die Fans verehrten. Bernd Martin, einer der jungen Aufstiegshelden von 1977, der 269 Spiele für den VfB Stuttgart abolvierte, später auch beim FC Bayern und beim SSV Ulm spielte und in der Nähe von Langenau lebte, war am ersten Advent verstorben, mit 63. Martin macht nur ein Länderspiel, in dem er gerade mal zwei Minuten spielen durfte – mehr verhinderte ein Knöchelbruch.