Bayern gegen Corona: „Lockdown“ für Berchtesgadener Land

Bayern stemmt sich gegen die drastisch gestiegenen Corona-Zahlen: Von Dienstag an gelten in mittlerweile 57 der 96 Landkreise und kreisfreien Städte eine schärfere Maskenpflicht auch am Arbeitsplatz, strikte Kontaktbeschränkungen und eine Sperrstunde in der Gastronomie. Für den Landkreis Berchtesgadener Land kündigte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sogar ein Art „Lockdown“ an.

Für den Landkreis ganz im Südosten Bayerns meldete das Robert Koch-Institut am Montag eine Sieben-Tage-Inzidenz von 252,1 - das war zunächst ein bundesweiter Rekord. Es werde deshalb ein Maßnahmenpaket geben, „das einem Lockdown entspricht“, sagte Söder nach einer Schalte des CSU-Vorstands in Nürnberg. Das öffentliche Leben müsse dort heruntergefahren werden. „Anders geht es nicht“, sagte Söder. Die Kontakte der Infizierten könnten dort nicht mehr verfolgt werden. „Also müssen Kontakte fundamental beschränkt werden“, sagte er. Es werde sehr konsequent und sehr deutlich reagiert werden. „Es wird das härteste Protokoll sein, das wir jetzt an der Stelle haben werden.“

Das Landratsamt und die Regierung von Oberbayern wollten am Abend Details bekanntgeben, was genau im Landkreis nun geschlossen wird. Der Landkreis zählte alleine seit vergangenen Freitag 118 neue Corona-Infektionen, wie das Landratsamt am Montagmittag mitteilte.

Der Landkreis ist mit einer Bevölkerungsdichte von 126 pro Quadratkilometer vergleichsweise dünn besiedelt. Wie es zu der Infektionswelle kommen konnte, ist nicht genau geklärt. „Ausgangspunkt war auch wieder eine entsprechende Party“, sagte Söder. Möglicherweise kommen noch weitere Infektionsherde infrage.

57 Landkreise und kreisfreie Städte hatten in den vergangenen Tagen die Marke von 35 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen überschritten, 29 davon liegen oder lagen sogar über der noch kritischeren 50er-Marke. Schon bei einer Sieben-Tages-Inzidenz von 35 gilt eine verschärfte Maskenpflicht auch auf stark frequentierten öffentlichen Plätzen, am Arbeitsplatz und in Schulen, ab Überschreiten des 50er-Werts auch in Grundschulen und Horten.

Die landesweit gültige Corona-Ampel sieht zudem vor, dass sich bei Werten über 35 in den Regionen - egal wo - nur noch Bewohner von zwei Hausständen oder maximal 10 Personen treffen dürfen. Bei einer sogenannten Sieben-Tages-Inzidenz von mehr als 50 dürfen sich dann nur noch zwei Hausstände oder maximal fünf Personen treffen. Diese Beschränkungen gelten auch für alle Arten von privaten Feiern.

Zudem gelten bei hohen Corona-Zahlen regional inzwischen strikte Sperrstunden in der Gastronomie. Bei Überschreiten des 35er-Werts müssen Gaststätten um 23.00 Uhr schließen, bei einer Sieben-Tages-Inzidenz von mehr als 50 sogar schon ab 22.00 Uhr.

Unter dem Eindruck der rasant gestiegenen Corona-Zahlen forderte Söder eine bundesweit einheitliche Maskenpflicht für Regionen mit vielen Neuinfektionen. Zudem rief der bayerische Ministerpräsident dazu auf, dem Bund mehr Rechte im Kampf gegen das Virus zu übertragen - derzeit geht ihm vieles nicht schnell und effektiv genug. „Ich bin ein überzeugter Föderalist, aber ich glaube, dass der Föderalismus zunehmend an seine Grenze stößt“, sagte er nach der CSU-Schalte. Der Bund müsse, bevor es vielleicht ein neues Infektionsschutzgesetz gebe, die Möglichkeit haben, mit „Bundesverordnungen“ zu agieren.

Bislang sei Deutschland ohne einen neuen Lockdown ausgekommen, sagte Söder. Wenn dies so bleiben solle, müsse man nun „ernsthaft gemeinschaftliche Maßnahmen ergreifen“. „Entweder schaffen wir es, in den nächsten vier Wochen wieder die Zahlen unter Kontrolle zu bekommen - oder es wird sehr schwierig“, sagte Söder nach Angaben von Teilnehmern in der Schalte. „Dann wird es ein einsames Weihnachten.“

Söder rief die gesamte Bevölkerung - und ausdrücklich nicht nur junge Menschen - zum gemeinsamen Kampf gegen das Virus und mehr Solidarität auf. „Es geht nicht darum, dass man dem Staat folgt“, sagte er. Es gehe nicht um Obrigkeitsdenken. „Wir brauchen Solidarität unter den Generationen und Solidarität einer Gesellschaft.“ Man müsse die besonders Schwachen und die besonders Gefährdeten gemeinsam schützen.

Für diesen Mittwoch kündigte Söder eine Regierungserklärung im Landtag an. Er wolle sich darin „umfassend mit der Konzeption, der Strategie, aber auch der Frage beschäftigen, wie es weitergeht“, sagte er. Zudem solle es um weitere Hilfen für von der Corona-Krise betroffene Branchen gehen.