Bayern-Fußballerinnen verleihen Pollak nach Meppen

Die Fußballerinnen des FC Bayern haben Verteidigerin Julia Pollak für eine Saison an Erstliga-Aufsteiger SV Meppen ausgeliehen. Dies teilten die Münchnerinnen am Montag mit. Pollak war 2016 im Alter von 14 Jahren vom TSV 1877 Ebersberg zum FC Bayern gekommen und steht seit 2020 im Profikader. Sie spielte bereits in der vergangenen Saison auf Leihbasis für Bayer Leverkusen. In München hat die 20-Jährige einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024.

