Bayern-Fußballerinnen in Champions League gegen Göteborg

Die Fußballerinnen des FC Bayern treffen in der ersten K.o.-Runde der Champions League auf Göteborg FC aus Schweden. Das ergab die Auslosung am Freitag in der Schweiz. Das Hinspiel findet am 11./12. September statt, die Rückspiele sind für den 25./26. September angesetzt. Die Münchnerinnen treten zunächst auswärts an.

„Wir freuen uns über das Los und mit Göteborg auf eine interessante und ambitionierte Mannschaft. Göteborg war neben Arsenal London eine der besten Mannschaften im Topf der ungesetzten Teams“, sagte Bayern-Trainer Jens Scheuer. „Wir werden uns sehr konzentriert auf den Gegner vorbereiten und wollen mit zwei hoffentlich schönen Spielen definitiv ins Achtelfinale einziehen.“

Der deutsche Frauenfußball-Meister VfL Wolfsburg trifft im Sechzehntelfinale auf KFF Mitrovica aus dem Kosovo. Insgesamt nehmen 32 Mannschaften an der Champions League teil.

