Bayern-Frauen wollen ins Halbfinale der Champions League

Der FC Bayern kämpft heute in der Champions League um den Einzug in die nächste Runde - bei den Frauen. Die Münchner Fußballerinnen streben nach dem 1:1 im Hinspiel bei Slavia Prag in das Halbfinale. Bei einem Heimsieg käme die Mannschaft von Trainer Thomas Wörle ebenso weiter wie bei einem 0:0. „Wir brauchen den Heimvorteil, das ist natürlich ein Faktor, der bei großen Spielen helfen kann, das hat auch das Hinspiel in Prag gezeigt“, sagte Trainer Wörle. Für die Münchnerinnen wäre es die erste Halbfinalteilnahme.

