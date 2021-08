Bayern-Frauen starten mit Torfestival in Bundesligasaison

Die Fußball-Frauen des FC Bayern München sind mit einem hohen Sieg in die neue Bundesligasaison gestartet. Der deutsche Meister gewann am Sonntag 8:0 (3:0) gegen den SV Werder Bremen und übernahm dadurch gleich die Tabellenspitze. Die Treffer in der ersten Halbzeit erzielten die Nationalspielerinnen Lina Magull (2.), Carolin Simon (33.) und Lea Schüller (37.). Nach dem Seitenwechsel machten Hanna Glas (59.), Magull (65.) Maximiliane Rall (68.), Lineth Beerensteyn (69./Strafstoß) und Linda Dallmann (74.) den Kantersieg perfekt.

Bereits zuvor hatte Bayer 04 Leverkusen souverän mit 3:0 (1:0) bei Aufsteiger FC Carl Zeiss Jena gewonnen, Eintracht Frankfurt bezwang den SC Sand mit 2:1 (1:0). Ein Doppelpack von Laura Freigang ebnete den Weg zum Auftaktsieg für die Hessen (38./47.).

