Bayern-Frauen müssen um Champions-League-Finale bangen

Die Fußballerinnen des FC Bayern müssen für den Traum von ihrem ersten Finale in der Champions League ein Europapokal-Kunststück vollbringen. Die Münchnerinnen kassierten im Halbfinal-Hinspiel am Ostersonntag zu Hause gegen den favorisierten FC Barcelona ein 0:1 (0:0) und müssen nun das Rückspiel am kommenden Sonntag (12.00 Uhr) in Spanien gewinnen.

„Ein Unentschieden war definitiv drin, aber es hat nicht sollen sein“, sagte Trainer Thomas Wörle. „Aber wir sind immer noch im Spiel.“ Beide Mannschaften kämpfen um ihre erste Finalteilnahme, das Endspiel wird am 18. Mai in Budapest ausgetragen.

Bei aller Enttäuschung richteten auch die Spielerinnen den Blick nach vorne. „Das Halbfinale ist immer noch offen und wir haben eine große Chance, das Auswärtsspiel zu gewinnen“, sagte Bayerns Offensivspielerin Fridolina Rolfö. Auch Torhüterin Laura Benkarth sieht noch die Möglichkeit auf das Weiterkommen. „Es ist nichts verloren. 1:0 ist kein Wahnsinnsergebnis. Das ist durchaus zu schaffen, aber es wird natürlich nicht einfach“, sagte die 26-Jährige.

Die Bayern-Frauen zeigten bei der ersten Halbfinal-Teilnahme ihrer Club-Geschichte einen beherzten Auftritt. Vor 2500 Zuschauern am Bayern-Campus, darunter Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg, erspielten sie sich einige gute Torchancen. Sara Däbritz scheiterte in der 39. Minute nur knapp an Barça-Torhüterin Sandra Paños. Es war die beste Gelegenheit der Münchnerinnen in der ersten Halbzeit. Glück hatten die Bayern, als Barcelonas Kheira Hamraoui nur die Latte traf (23. Minute).

Auch in der zweiten Halbzeit hielten die Gastgeberinnen mit viel Leidenschaft dagegen, wurden für ihren Einsatz aber nicht belohnt. Die starke Hamraoui schockte dann die Bayern in der 63. Spielminute mit dem Siegtreffer, als sie eine unsortierte Hintermannschaft überrumpelte. München steckte nicht auf, Däbritz hatte in der spannenden Schlussphase Pech mit einem Freistoß an die Latte (90.).

Im andere Halbfinale legten die fünfmaligen Champions-League-Siegerinnen von Olympique Lyon mit einem 2:1 (2:0)-Sieg gegen den FC Chelsea den Grundstein für eine erneute Finalteilnahme.

FCB-Vorschau

News der Fußballerinnen

Infos zum Frauenfußball beim FC Bayern

Spiele Champions League