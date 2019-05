Bayern erhält als erstes Bundesland ein Landesregiment

Die Bundeswehr will heute im mittelfränkischen Roth das bundesweit erste Landesregiment in Dienst stellen. An der militärischen Zeremonie im örtlichen Stadtpark wollen auch Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) teilnehmen. Hauptaufgabe des Landesregiments sei die Verteidigung der Heimat, erläuterte ein Bundeswehrsprecher. Daneben soll es auch in Katastrophenfällen eingesetzt werden. Das Regiment besteht aus rund 500 Soldaten; den allergrößten Teil davon machen Reservisten aus. In einer zweijährigen Pilotphase solle erprobt werden, ob das Konzept auf andere Bundesländer übertragen werden sollte, sagte der Sprecher.