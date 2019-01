Bayern-Coach Kovac über James: „Er spielt um seine Zukunft“

Niko Kovac erwartet in der Rückrunde der Fußball-Bundesliga einen hochmotivierten James Rodríguez. „Er spielt natürlich um seine Zukunft, das ist ja klar. Jeder, der einen Arbeitsvertrag haben möchte in einem Club, muss Topleistungen bringen“, sagte der Trainer des FC Bayern München am Mittwoch. James wolle mehr Einsatzzeit, jetzt liege es an ihm, das Trainerteam zu überzeugen.

Die Bayern haben noch nicht entschieden, ob sie beim von Real Madrid ausgeliehenen Kolumbianer die 42 Millionen Euro teure Kaufoption ziehen. „Natürlich“ habe James signalisiert, dass er bleiben wolle, sagte Kovac. In der Hinrunde hatte der WM-Torschützenkönig von 2014 in der Startformation das Nachsehen gegen Thomas Müller.

Kovac ließ vor dem Rückrundenstart am Freitag (20.30 Uhr/ZDF und Eurosport Player) gegen 1899 Hoffenheim anklingen, dass er nicht zwingend Wintertransfers brauche. Wenn die gegen Hoffenheim verletzt fehlenden Franck Ribéry und Arjen Robben zurück sind, habe man einen hohen Konkurrenzkampf, sagte der 47-Jährige. „Dann brauchen wir nicht noch drei, vier, fünf andere.“

Bei der Frage nach Callum Hudson-Odoi vom FC Chelsea, den Sportdirektor Hasan Salihamidzic „unbedingt“ verpflichten möchte, hielt sich Kovac zurück. „Dem gibt es nichts hinzuzufügen“, sagte der Coach. Außer auf Robben und Ribéry muss er der FC Bayern in Hoffenheim auf Corentin Tolisso (Kreuzbandriss) verzichten.

