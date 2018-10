Bayern-Bosse mit heftiger Medienschelte

Die Bosse von Bayern München haben mit einer heftigen Medienschelte für Aufsehen gesorgt. „Heute ist ein wichtiger Tag für den FC Bayern, weil wir ihnen mitteilen, dass wir uns das nicht mehr gefallen lassen“, sagte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge am Freitag in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Vereinspräsident Uli Hoeneß und Sportdirektor Hasan Salihamidzic. Die Verantwortlichen des deutschen Fußball-Rekordmeisters reagierten auf jüngste Berichte, die „hämisch und polemisch“ gewesen seien, sagte Rummenigge. „Das ist eine Frechheit“, ergänzte Hoeneß und kündigte an: „Wir werden keine respektlose Berichterstattung weiterhin akzeptieren.“

