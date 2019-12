Bayern-Boss Rummenigge über Flick: „Macht einen guten Job“

Bauernpräsident Joachim Rukwied will den Gesetzentwurf für mehr Artenschutz in Baden-Württemberg mittragen. „Ich hoffe, dass wir von sofort an gemeinsam an der Umsetzung arbeiten können“, sagte Rukwied am Rande der Jahrespressekonferenz des Landesbauernverbands in Stuttgart im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“. Damit scheint nach den intensiven Gesprächen zwischen Bauernverbänden und Vertretern von Umwelt- und Agrarministerium am vergangenen Freitag doch noch ein Kompromiss für das Eckpunktepapier der Landesregierung zur ...