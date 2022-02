Neuer fällt wochenlang aus. Er wurde am Sonntag am rechten Kniegelenk operiert. Der 35-Jährige wird unter anderem auch im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League am 16. Februar bei Red Bull Salzburg fehlen.

