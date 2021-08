Bayern bietet Griechen Hilfe bei Waldbrandbekämpfung an

Bayern hat der griechischen Regierung Hilfe bei der Bekämpfung der schweren Waldbrände angeboten. „Auch Bayern möchte in dieser außerordentlich dramatischen Lage durch die Entsendung von auf Waldbrandbekämpfung spezialisierten Feuerwehrkräften unterstützen“, teilte das Innenministerium am Montag auf Anfrage mit. Voraussetzung für einen Einsatz wäre demnach ein offizielles Hilfeleistungsersuchen durch die griechische Regierung. Ein solches liege noch nicht vor. Man stehe mit dem Generalkonsulat in Kontakt.

Aus Deutschland ist bereits Hilfe unterwegs. So sollen Einsatzkräfte aus Nordrhein-Westfalen und Hessen in Griechenland unterstützen. Immer mehr ausländische Helfer unterstützen die griechischen Kräfte: Stand Montagmorgen umfasste die Liste des griechischen Zivilschutzes 20 Nationen.

