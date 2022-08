Bayern bietet beste Bedingungen für Familienfirmen

Bayern bietet Familienunternehmen nach einer neuen Studie die besten Standortbedingungen unter den 13 Flächenländern. In einem Index des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim (ZEW) liegt der Freistaat mit 56,17 Punkten vor Sachsen mit 52,31. Schlusslicht ist Rheinland-Pfalz mit 37,70 Punkten. Für die am Donnerstag veröffentlichte Untersuchung hat das ZEW fünf Hauptfaktoren in den 16 Ländern verglichen: Steuerlast, Arbeitsmarkt inklusive Bildungswesen, Finanzierung, Infrastruktur und die Qualität der öffentlichen Verwaltung.

Auftraggeber war die in München ansässige Stiftung Familienunternehmen. Bayern schnitt in allen fünf Hauptbereichen gut ab, doch kritisieren die Autoren die im Vergleich zu Ostdeutschland schlechteren Angebote in der Kinderbetreuung. Besonders gut bewertet wird unter anderem die bayerische Steuerverwaltung. Das ZEW bewertete die 13 Flächenländer und die drei Stadtstaaten separat, so dass es keinen direkten Vergleich Bayerns mit Berlin, Hamburg und Bremen gab.

